Formel 1: Mercedes-Boss Wolff glaubt, dass Ferrari die nächste Saison abschenkt

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff glaubt, dass Ferrari in der kommenden Saison nicht konkurrenzfähig sein wird und sich voll auf 2022 konzentrieren wird.

Ferrari erlebt in diesem Jahr ein Debakel nach dem anderen. In der Team-Wertung dümpelt die Scuderia auf Platz sechs und damit in der unteren Hälfte herum. Bei den Fahrern reicht es derzeit nur zu den Plätzen fünf (Charles Leclerc) und 14 (Sebastian Vettel).