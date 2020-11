Chelsea: Kai Havertz äußert sich nach seiner Corona-Erkrankung

Nationalspieler Havertz (r.) war an Corona erkrankt © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Nationalspieler Kai Havertz (21) geht es nach seiner Corona-Erkrankung "mittlerweile wieder besser" und hat davor gewarnt, das Coronavirus zu unterschätzen. Der Spielmacher befindet sich in Quarantäne und fehlt deshalb am Mittwoch beim Testspiel der Nationalmannschaft gegen Tschechien (Deutschland - Tschechien am Mi. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)