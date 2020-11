Trapp hat die EM fest im Blick

Kevin Trapp will als Nummer drei zur EM © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Leipzig (SID) - Torhüter Kevin Trapp (30) von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will als Nummer drei in der Nationalmannschaft zur EM im kommenden Jahr fahren. "Mein Ziel ist es, bei den Turnieren dabei zu sein. Ich will mich anbieten und auf mich aufmerksam machen", sagte Trapp.