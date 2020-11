Eishockey, DEL: Test-Turnier mit Red Bull München und Adler Mannheim

Laurin Braun und die Krefeld Pinguine eröffnen am Mittwoch das Testturnier © Imago

Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) peilt den Saisonstart für Ende Dezember an. Einige Teams kehren aber bereits jetzt bei einem Testturnier aufs Eis zurück.

Der MagentaSport Cup, an dem vom 11. November bis zum 12. Dezember acht Klubs der höchsten Deutschen Spielklasse teilnehmen, habe "maximalen Stellenwert und Signalwirkung für das Eishockey", sagte TV-Experte Rick Goldmann.

Sein Kollege Andreas Renz, der mehr als 800 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse bestritt, nannte das Turnier den "Cup der Hoffnung mit einem guten DEL-Mix".

Krefeld Pinguine und Fishtown Pinguins eröffnen Turnier

Das Turnier startet am Mittwoch mit dem Spiel zwischen den Fischtown Pinguins Bremerhaven gegen die Krefeld Pinguine aus der Gruppe A, am Donnerstag folgt die Begegnung Adler Mannheim gegen den EHC Red Bull München in der Gruppe B (jeweils 19.15).