NBA: Chris Paul von Schröder-Klub OKC vor Wechsel zu Phoenix Suns?

Das Team von Dennis Schröder würde damit nach Paul George und Russell Westbrook seinen nächsten Superstar verlieren. Für den deutschen Nationalspieler ergäbe sich dadurch aber auch die Möglichkeit, als Starting Point Guard von OKC in die neue Saison zu gehen.

Geht Paul zu den Suns?

Wie ESPN berichtet, könnte es Paul zu den Phoenix Suns ziehen. Die Franchise aus Arizona gilt mit Devin Booker und DeAndre Ayton an der Spitze als junges, aufstrebendes Team mit Playoff-Ambitionen.

Außerdem werden die Suns wohl noch in diesem Monat ihr modernes Trainingszentrum für 45 Millionen Dollar eröffnen.

Sollte CP3, dessen Vertrag bei OKC noch zwei Jahre läuft, zu den Suns wechseln, würde er dort auf seinen ehemaligen Coach treffen. In der Saison 2010/11 spielte der 35-Jährige schon unter Monty Williams in New Orleans.