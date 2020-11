DFB-Team: Bierhoff, Gündogan und Co. kämpfen gegen Image-Problem

"Wir sind nicht mehr Deutschlands liebstes Kind und das Lagerfeuer", sagte der DFB-Direktor vor dem Testspiel am Mittwoch gegen Tschechien ( Deutschland - Tschechien am Mi. ab 20.45 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER ) und den beiden Nations-League-Spielen gegen Spanien und Ukraine.

DFB schießt sich selbst ins Abseits

Man wollte sich der Basis nähern, legte deshalb die Spiele der Nationalmannschaft in der Vergangenheit extra in kleinere Spielorte wie Mainz. Auf die Menschen zugehen und greifbar werden – das war das Ziel. Corona machte dem Plan allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Gündogan und Co. nehmen getrübte Stimmung wahr

Der Defensivmann merkte im Gespräch mit SPORT1 aber auch an: "Gegen die Türkei zum Beispiel haben wir quasi mit einer neuen Mannschaft gespielt und in der letzten Sekunde den Ausgleich kassiert. Hinterher schauen alle nur auf das 3:3. Nicht darauf, dass vielleicht viele neue Spieler dabei sind, die sich erst noch finden müssen."

Auch Luca Waldschmidt nimmt die negative Stimmung "von außen wahr". Der Stürmer von Benfica Lissabon sagt zu SPORT1: "Es kam zuletzt viel Kritik auf. Wir befinden uns in einem Umbruch und haben viele neue Spieler. Wir geben jedenfalls alles. Wir sind positiv gestimmt und hoffen, dass wir mit guten Leistungen die Menschen in unserem Land auch wieder mitreißen können. Es bringt nur was, wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen und offen für Neues sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen."