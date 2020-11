MotoGP: Andrea Dovizioso legt 2021 Pause ein

Andrea Dovizioso wird 2021 in keiner WM fahren © Imago

Der dreimalige MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso (34) legt im kommenden Jahr eine Pause ein und wird in keiner WM fahren. Das teilte der Italiener am Dienstag in den Sozialen Medien mit.