Golf, US Masters, Augusta: Jon Rahm mit irrem Hole-in-One über Teich

Jon Rahm glückt beim Training vor dem Auftakt des US Masters in Augusta ein Golf-Schlag wie vom anderen Stern. Die Fan-Gemeinde im Netz flippt aus.

Jon Rahm hat während einer Trainingsrunde vor dem Auftakt des US Masters am Donnerstag vielleicht einen der besten Golfschläge aller Zeiten zelebriert.

Ausgerechnet an seinem 26. Geburtstag ließ der spanische Golf-Profi am Dienstag den Ball an Loch Nummer 16 über den Teich springen, wie es in den Übungsrunden im Vorfeld des legendären Majors in Augusta seit jeher Tradition ist.