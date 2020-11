Basketball, Pokal: ALBA Berlin besiegt Telekom Baskets Bonn

Nach zwei Siegen in Folge verloren die Bonner gegen Titelverteidiger ALBA Berlin 82:90 (40:39). Die Entscheidung in der Gruppe A ist damit vorerst vertagt.

In vier Gruppen kämpfen jeweils vier Mannschaften um den Einzug in das Halbfinale, an dem nur die Gruppenersten teilnehmen. Bonn hatte zuvor seine beiden Vorrundenspiele gegen die Löwen Braunschweig und die EWE Baskets Oldenburg gewonnen.