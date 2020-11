eSport: Titelverteidiger Werder Bremen startet mit Niederlage in VBL

Titelverteidiger Werder Bremen mit den beiden Topspielern Michael "MegaBit" Bittner und Erhan "DrErhano" Kayman ist überraschend mit einer Niederlage in die neue Saison der VBL Club Championship gestartet. Die Bremer verloren zum Auftakt in der Fußball-Simulation FIFA 21 gegen den FC St. Pauli mit 3:6-Punkten.

Aufgrund der Rekordteilnehmerzahl von 26 Klubs in der VBL Club Championship, ein von der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Kooperation mit dem Publisher EA ausgerichteter Wettbewerb, wurden die Teams in zwei geographisch getrennte Divisionen (Nord-West, Süd-Ost) aufgeteilt. Die jeweils besten beiden Klubs qualifizieren sich direkt für das Finale im März 2021, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs müssen in eine K.o.-Runde.