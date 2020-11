Beachvolleyball: Laura Ludwig über Lockdown im Podcast von Julius Brink

Deutschland erneut im Standby-Modus: Der Lockdown Light im Zuge der Corona-Pandemie trifft auch den Sport mit voller Wucht - und das auf nahezu allen Ebenen und in allen Bereichen.

In der neuen Podcast-Folge von "Shorts – Strandpunkte mit Julius Brink" bei SPORT1 nimmt die Olympia-Siegerin von Rio Stellung zur gegenwärtigen Situation - die Wahl-Hamburgerin spricht dabei auch zur vielerorts zentralen Frage, ob es gerecht ist, als Profi-Sportlerin weitertrainieren zu dürfen während der Amateur-Sport gestoppt wurde.

"Ich glaube, jetzt kann gerade gar nichts fair in allen Bereichen sein", meint Ludwig . Dennoch sieht es die 34-Jährige durchaus differenziert: "Aber Profisport ist nun mal unsere Existenz und unser Leben (…) - das ist auch gerade unser Job irgendwo. Da würde ich vielleicht den Unterschied zum Amateursport dann sehen."

Laura Ludwig über Corona und Beachvolleyball

Gemeinsam mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch weiß Ludwig dieses Privileg auch zu schätzen: "Im Großen und Ganzen dürfen wir all das trainieren, was wir auch sonst trainiert hätten - deswegen sind wir glücklich, dass wir das machen können."

Ohnehin belasten die neuerlichen Einschränkungen die Mutter von Sohn Teo nicht allzu gravierend: "Gerade ist es nicht so schlimm. Weil ich sowieso nur mit Training und Teo-Alltag beschäftigt bin, das füllt mich total aus."

Natürlich vermisse auch sie, abends mal mit Freunden ins Restaurant zu gehen, doch sie sei "auch total zufrieden auf der Couch mit dem Essen, was wir kochen oder auch mal bestellen."

25 Mal hin und her: Kozuch/Ludwig gewinnen Mega-Rally

Olympische Spiele in Tokio? Mal sehen

Über die Austragung der infolge der Pandemie in Tokio auf 2021 verschobenen Olympischen Spiele macht sich Ludwig momentan dagegen "nicht so viele Gedanken. Wir geben alles, dass wir zu der Zeit in unserer besten Form sein könnten. Alles andere können wir nicht kontrollieren."