Mesüt Özil und Cristiano Ronaldo in Traumelf von Jose Mourinho

Vom Grummler zum Spaßvogel? So witzig gibt sich Mourinho bei Instagram

Seit 2002 ist der Portugiese bei europäischen Spitzenklubs beschäftigt. Auf den FC Porto (2002 - 2004) folgten der FC Chelsea (2004 - 2007), Inter Mailand (2008 - 2010), Real Madrid (2010 - 2013), wiederum Chelsea (2013 - 2015) und Manchester United (2016 - 2018). Seit 2019 trainiert "The Chosen One" Tottenham Hotspur. In dieser Zeit gewann Mourinho zwei Mal die Champions League und wurde acht Mal Meister.