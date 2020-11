Handball, Nationalteam: Johannes Bitter positiv auf Corona getestet

Schon am Montag hatte der Verband bekanntgegeben, dass sich einer seiner Profis mit dem Virus infiziert hatte. Dabei nannte der DHB den Namen des Weltmeisters von 2007, der in der Bundesliga für den TVB Stuttgart spielt, noch nicht.

Bitter: "Ursache unerklärlich"

"Für mich ist unerklärlich, was Ursache der Infektion ist", sagte Bitter, der sich in häusliche Isolation begeben hat: "Wir Nationalspieler haben uns während des gesamten Lehrgangs sehr sicher gefühlt. Die Abläufe waren sehr gut und professionell."

Bitter hatte mit dem DHB-Team am Sonntag in Tallinn gegen Estland (35:23) und zuvor am Donnerstag in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina (25:21) gespielt. Der positive Test resultiert aus einer am Sonntagabend in Tallinn durchgeführten PCR-Testung.