Ridle Baku von Joachim Löw erstmals für DFB-Team nominiert

So startete die Karriere von Baku

Beierlorzer funktionierte Baku um

"Ridle war bei uns früher mehr zentraler Mittelfeldspieler, was er natürlich auch sehr gut spielen kann. Bei den U-Mannschaften hat er aber schon einmal hinten rechts gespielt, wo er sich mittelfristig wohler gefühlt und sehr gute Leistungen in der Bundesliga gebracht hat", erklärte Schröder diesen Positionswechsel.

Auch in dieser Rolle übernahm Baku schon in jungen Jahren Verantwortung, bewies Nervenstärke und überzeugte nach dem Restart in schwieriger Phase mit einem Tor und drei Assists in acht Partien.