NBA, Dennis Schröder: Lakers-Wechsel zu LeBron? Daran scheiterte es

C. Paschwitz

Es hätte womöglich alles ganz anders laufen können: Man stelle sich vor, Dennis Schröder wäre in diesem Jahr zu den Los Angeles Lakers gewechselt.

Doch Schröder hat all das (vielleicht) noch vor sich - weil er eben ganz bewusst auf einen Transfer von den Oklahoma City Thunder zu einer anderen Franchise verzichtet hat, so auch nach Kalifornien.

"Ja, ich habe Angebote bekommen", bestätigte der Point Guard im MagentaSport- Podcasts "Abteilung Basketball" nun Gerüchte um Offerten in 2020: "Aber ich wollte nie zu den Lakers, zu den Clippers, oder zu den ganzen Namen, die meinen Agenten angerufen haben."

Dennis Schröder: Lieber Olympia-Gold als NBA-Titel

Er habe in Oklahoma "ja auch ein gutes Jahr gespielt, jetzt warten wir mal die nächsten Steps ab."

Zur Erinnerung: An dem Turnier mit den fünf Ringen hatte Schröder bisher noch nie teilgenommen.

Das deutsche Basketball-Nationalteam und Schröder soll vom 29. Juni bis 4. Juli 2021 in Kroatien um das Ticket für die Spiele in Tokio spielen, nachdem das ursprünglich für diesen Sommer vorgesehene Qualifikationsturnier in Split wegen der Coronakrise abgesagt worden war.