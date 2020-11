BVB befördert Lars Ricken zum Direktor Nachwuchsleistungszentrum

PLATZ 1 - DAS DRAMA VON BARCELONA: Der FC Bayern war 1999 ganz nah dran, erstmals nach 23 Jahren wieder den begehrtesten Klub-Wettbewerb in Europa zu gewinnen. Im Camp Nou führten die Bayern mit Coach Hitzfeld durch Mario Baslers Treffer (6.) bis in die Schlussphase... © Getty Images

PLATZ 10 - SCHALKES SENSATION: In der Saison 2010/11 brachte Raul Schalke 04 gegen Inter Mailand auf den Weg zur Sensation. Mit einem unglaublichen 5:2 wurden die Italiener im Viertelfinale aus dem eigenen Stadion gefegt. Edu traf doppelt © Getty Images

Abwehrrecke Sergio Ramos durchbrach mit einem Kopfballtor in der Nachspielzeit das Atletico-Bollwerk. Das Team des heutigen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti rettete sich mit dem 1:1 in die Verlängerung und gewann am Ende deutlich 4:1 © Getty Images

An jenem Abend ging der Stern des Manuel Neuer auf - der junge Torhüter der Knappen parierte zwei Strafstöße und Schalke gewann mit 4:1 im Elfmeterschießen. Später scheiterten die Königsblauen im Viertelfinale am FC Barcelona © Getty Images

"Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen. Es war immer mein Ziel, möglichst lange und tief verwurzelt erfolgreich in diesem Verein arbeiten zu dürfen", sagte Ricken: "Als Verantwortlicher für die strategische, personelle und finanzielle Ausrichtung des NLZ wird es auch in Zukunft mein vorrangiges Ziel sein, Nachwuchsspieler an den Profibereich heranzuführen."