PSG-Sportdirektor Leonardo stärkt Thomas Tuchel trotz Kritik den Rücken

Der in die Kritik geratene Trainer Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain hat ausgerechnet von Sportdirektor Leonardo Rückendeckung erhalten. "Die Wahrheit und die Fakten sind, dass wir intern nie daran gedacht haben, Tuchel zu ersetzen. Wir haben nie jemanden angerufen", sagte der Brasilianer dem Klub-TV über die Gerüchte, der 47 Jahre alte Trainer stehe in Paris nach zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen in der Champions League womöglich vor dem Aus: "So etwas passiert. Wir haben gesprochen, die Situation ist jetzt für alle klar."