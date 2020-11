11. Todestag von Robert Enke: Ex-Berater Jörg Neblung spricht bei SPORT1

Am Dienstag jährt sich der Todestag von Robert Enke zum elften Mal. 2009 war es, als sich der Torwart das Leben nahm. Viele Emotionen und Erinnerungen werden wieder hochkommen, wenn Enkes Witwe Teresa Enke, Fußballfans und ehemalige Wegbegleiter des Torwarts an die Trauerfeier im Stadion von Hannover 96 zurückdenken.



Einer von ihnen ist Jörg Neblung, der frühere Berater und enge Freund von Enke. Er saß damals bei der Trauerfeier im Stadion von Hannover 96 neben Enkes Frau und dem gemeinsamen Freund, Ex-Profi Marco Villa. Neblung denkt am Dienstag ganz besonders an den früheren Nationalkeeper zurück.



Er betreute den jungen Enke damals von dem Tag an, als dieser von Carl Zeiss Jena zu Borussia Mönchengladbach wechselte. Im April 2002 war Enke einer von drei Spielern, mit denen sich Neblung dann selbstständig machte. Auch Timo Hildebrand betreute er - von 2010 bis zu dessen Karriere-Ende im März 2016.