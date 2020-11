KSC gründet Sportkomitee mit ehemaligen Aktiven

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will ehemalige Spieler künftig stärker in sportliche Entscheidungen einbinden.

Karlsruhe (SID) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC will ehemalige Spieler künftig stärker in sportliche Entscheidungen einbinden. Wie die Badener am Dienstagmittag mitteilten, wurde deshalb ein Sportkomitee gegründet. Das ehrenamtliche Gremium soll den Beirat bei "strategischen Entscheidungen über die sportliche Ausrichtung" beraten und sein "umfangreiches Netzwerk" einbringen.