Bahnrad, EM: Maximilian Levy als deutscher Einzelkämpfer nach Corona-Absage

Maximilian Levy tritt als einziger Deutscher bei der Bahnrad-EM an © Imago

Für einen "saftigen Aufpreis" musste der deutsche Einzelkämpfer bei der Bahnrad-EM in Plowdiw seinen Flug via Warschau nach Sofia umbuchen, für die letzten 150 km hat er die zwei Hightech-Räder und seine Rolle in verbeulten Kisten mit einem Kleinbus durchs Corona-Risikogebiet Bulgarien gefahren. Derzeitige Inzidenz: 500.