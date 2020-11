Quo Vadis StarCraft II - so steht es um den Strategie-Klassiker © Blizzard

StarCraft II ist eines der größten und bekanntesten Strategiespiele, das mittlerweile in einer eSports-Nische eine sehr treue Fanbase hat. Wie steht es um das Game?

Für alle Fans der Reihe und des aktuellen Ablegers gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, dass es keine weiteren neuen Inhalte mehr geben wird. In einem offenen Brief wandte sich Blizzard an die Community und teilte die Entscheidung mit.