ATP-Saisonfinale mit Alexander Zverev: Auslosung am Donnerstag in London

Alexander Zverev erfährt am Donnerstag bei der Auslosung, wer seine Gruppengegner bei den ATP Finals in der kommenden Woche in London sein werden.

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) erfährt am Donnerstag, wer seine Gruppengegner bei den ATP Finals in der kommenden Woche in London sein werden. Dann findet in der O2-Arena die Auslosung für das Saisonfinale der besten acht Spieler statt.