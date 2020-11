ERC Ingolstadt sagt Teilnahme an DEL-Saison 2020/21 zu

Der ERC Ingolstadt hat seine Teilnahme an einer Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zugesagt. Dafür mussten alle Mitarbeiter Eingeständnisse machen.

Der ERC Ingolstadt hat seine Teilnahme an einer Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zugesagt. Sollte am 19. November eine Aufnahme des Spielbetriebs am 18. Dezember beschlossen werden, werde er dabei sein, teilte der deutsche Meister von 2014 mit.