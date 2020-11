Handball-CL: THW Kiel spielt beim Final Four im Halbfinale gegen Veszprem

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trifft beim Final Four der Champions League im Halbfinale auf den ungarischen Vertreter Telekom Veszprem.

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trifft beim Final Four der Champions League im Halbfinale auf den ungarischen Vertreter Telekom Veszprem. Den zweiten Finalisten bei dem Turnier in der Kölner Lanxess Arena ermitteln der FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Das ergab die Auslosung am Dienstag.