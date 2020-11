Nach positivem Test bei Skov: Corona-Chaos bei Dänemark

Der frühere Mainzer Coach hatte nach Verbandsangaben wie sein Assistent Morten Wieghorst und einige Profis um Poulsen und den Schalker Frederik Rönnow engen Kontakt zu Skov oder dem ebenfalls positiven Stabmitglied. Alle Betroffenen sind negativ, wurden aber isoliert und stehen im ohnehin umstrittenen Länderspiel gegen Schweden am Mittwoch nicht zur Verfügung.

Der dänische Verband will auf den Ausfall der Nationalspieler mit der bereits dritten (!) Nachnominierungsrunde reagieren. Am Sonntag waren bereits neun, am Montag weitere zwei Spieler nachträglich berufen worden.