FC Barcelona: Ex-Berater von Antoine Griezmann greift Lionel Messi an

Olhats: Messi ein "Kaiser und Monarch"

Griezmann war im Sommer 2019 für 120 Millionen Euro von Atlético zu Barca gewechselt. Seitdem läuft der 29-Jährige seiner Form hinterher und erzielte in der ersten Spielzeit bei Barca nur 15 Tore in 48 Spielen. In dieser Saison sind es bisher ebenfalls erst zwei Treffer.

Messi-Wechsel im Sommer geplatzt

Olhats kennt Griezmann seit dessen Jugend. Er entdeckte den Stürmer in Frankreich, brachte ihn 2005 in der Jugend von San Sebastian unter und kümmerte sich in Spanien um den Teenager, nachdem dieser seine Familie in Frankreich zurück ließ.