NBA-Saison startet am 22. Dezember

Die Basketball-Profiliga NBA wird aller Voraussicht nach am 22. Dezember in ihre neue Saison starten.

Los Angeles (SID) - Die Basketball-Profiliga NBA wird aller Voraussicht nach am 22. Dezember in ihre neue Saison starten. Wie die Liga mitteilte, werden nach einer "grundsätzlichen Einigung" mit der Spielergewerkschaft NBPA in der Hauptrunde insgesamt 72 statt der üblichen 82 Spiele ausgetragen. Der Spielplan soll in den kommenden Wochen vorgestellt werden.