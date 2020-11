Trainer Roberto Mancini fehlt Italien, auch mehrere Spieler fallen aus

Der viermalige Weltmeister muss bis auf Weiteres ohne seinen positiv getesteten Coach Roberto Mancini auskommen, der sich in seiner Wohnung in Rom unter Quarantäne befindet und die Trainingseinheiten per Skype verfolgt.

Drei Spiele in zehn Tagen stehen für die Azzurri an. Neben dem am Mittwoch in Florenz geplanten Länderspiel gegen Estland folgen die Nations-League-Spiele gegen Polen im norditalienischen Reggio Emilia am Sonntag und gegen Bosnien in Sarajevo am 18. November.