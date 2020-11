IEM Global Challenge 2020: ESL kippt das geplante Event-Format

Doch kein LAN-Turnier 2020

Da das Event in Köln stattfinden sollte und seit Anfang November verschärfte Regeln in Deutschland gelten, kommt die Änderung wenig überraschend. Michal "Carmac" Blicharz, Vizepräsident Pro Gaming bei der ESL, dazu in einem Statement: "In Anbetracht der steigenden COVID-19 Fallzahlen in Europa haben wir uns entschieden das Event online auszutragen. Wir hätten gerne alle für das Turnier zusammengebracht, aber wir sind verpflichtet uns den Spielern und Mitarbeitern gegenüber verantwortlich zu verhalten.