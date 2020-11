Anzeige

DFB-Pressekonferenz mit Löw, Trapp und Gündogan im Ticker zum Nachlesen LIVE: Das plant Löw gegen Tschechien

Löw macht Götze Hoffnung

Die Nationalmannschaft trifft am Mittwoch auf Tschechien. Bundestrainer Joachim Löw kämpft gegen schwindendes Interesse. Die Pressekonferenz im Liveticker.

Die deutsche Nationalmannschaft ist derzeit oftmals scharfer Kritik ausgesetzt. Zudem kämpft der DFB gegen das schwindende Interesse der Fans an. Das ist vor allem anhand schlechter Einschaltquoten im Fernsehen zu erkennen.

"Es ist so, dass wir mit der Nationalmannschaft Sympathien verspielt haben", gab Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, zu. "Wir sind nicht mehr Deutschlands liebstes Kind und das Lagerfeuer. Diese Mannschaft kann das aber sein und der Zustand ist nicht unser Anspruch", fügte der 52-Jährige an.

Am Mittwochabend hat das DFB-Team die nächste Möglichkeit, den Zuspruch der Fans zurückzugewinnen. Die Nationalmannschaft empfängt Tschechien in Leipzig zum Testspiel (Deutschland - Tschechien am Mi. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Wie reagiert Löw auf Bierhoffs Aussagen? Wie will der Bundestrainer die Trendwende einleiten? Und was sagen Kevin Trapp und Ilkay Gündogan, die ebenfalls auf der PK Rede und Antwort stehen?

Die Pressekonferenz ab 12.30 Uhr im LIVETICKER.

+++ Trapp über Corona-Fälle +++

"Wie Ilkay schon gesagt hat: bei Corona weiß man nie, da steht viel in den Sternen. Wenn das Spiel aber stattfindet, gehe ich schwer davon aus, dass wir sicher sind."

+++ Trapp über die Stimmung ums DFB-Team +++

"Es ist schon so, dass die Kritiken an der Nationalmannschaft sehr negativ sind. Daran sind wir natürlich auch irgendwo selbst schuld. Aber man sollte eben auch respektieren, dass so ein Umbruch nicht von heute auf morgen funktioniert. Wir haben aber sehr junge Spieler und viel Qualität dabei, so dass wir in Zukunft wieder erfolgreicher sein werden."

+++ Trapp über Defensive +++

"Wenn man in zwei Spielen sechs Gegentore bekommt, kann hinten was nicht stimmen."

+++ Gündogan über die Folgen von Corona +++

"Ich habe Corona vor meiner Erkrankung nicht für voll genommen. Danach hat sich meine Einstellung dazu verändert. Das macht nicht nur körperlich was mit einem. Für mich war es am schlimmsten, als mich mein Großvater angerufen hat und fast das ganze Telefonat hindurch geweint hat. Das hat mir gezeigt, dass er sich große Sorgen um mich, aber auch um sich gemacht hat. Das Gespräch werde ich nie vergessen, weil es mich so berührt hat. Aus Respekt vor meinen Liebsten, werde ich sehr verantwortungsvoll umgehen."

+++ Gündogan über Kimmich und Hummels +++

"Es tut mir für Joshua sehr leid. Er wird als Führungfigur wegfallen. Wir werden versuchen, vorne wegzugehen. Aber jeder auf seine eigene Weise. Ich habe Mats nicht als Alphatier wahrgenommen. Deshalb glaube ich nicht, dass er die Hierarchie durcheinander bringen würde."

+++ Gündogan über Corona und Impfstoff +++

"Man freut sich, dass ein Impfstoff bald kommt. Wir sehnen uns natürlich danach, wieder vor Fans zu spielen. Da kommt dann wieder mehr Emotion auf. Am wichtigsten ist aber die Gesundheit. Auch als ich infiziert war, habe ich eher an die Leute um mich herum gedacht. Ich habe meine Erkrankung zwar gut überstanden, hatte aber auch starke Symptome. Als ich ins Training wieder eingestiegen bin, hat mich das Virus schon zu schaffen gemacht. Denn das Virus steckte wohl noch in mir drin. Jetzt bin ich aber wieder vollkommen fit."

+++ Gündogan über Stimmung um die Nationalmannschaft +++

"Ich habe schon eine pessimistische Stimmung um die Nationalmannschaft festgestellt. Es scheint so, als ob die Fans zurzeit nicht große Lust auf die Nationalmannschaft haben."

+++ Gündogan über sein Kapitäns-Amt +++

"Ich gehe davon aus, dass ich Kapitän bin. Ich bin einer der erfahrenen Spieler und versuche das durch Leitung zu rechtfertigen. Ich werde auch den jungen Spielern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen."

+++ Gündogan über Bierhoff-Appell +++

"Grundsätzlich ist es schön, wenn sich der DFB-Direktor vor einen stellt. Wir als Spieler haben es aber insofern leicht, dass wir unsere Bewertung mit unserer Leistung beeinflussen können."

+++ Ilkay Gündogan startet +++

Mit dem Mittelfeldspieler geht es los. "Es fühlt sich immer gut an zu deutschen Nationalmannschaft zu kommen. Ich freue mich auf die Spiele. Ich freue mich auch, dass ich nach der nicht ganz freiwilligen Pause wieder Spieler bestreiten kann."

+++ Bierhoff: "Mir tut das weh" +++

Vor allem die von Bundestrainer Joachim Löw nun verstärkt eingesetzten unerfahrenen Akteure standen zuletzt verstärkt in der Kritik. "Mir tut es weh, wie mit den jungen Spielern umgegangen wird. Da zieht eine dunkle Wolke über der Nationalmannschaft auf. Es geht mir nicht um die Kritik, aber um die Tonalität und die Stimmung, die hineintransportiert wird", wurde Bierhoff emotional.

+++ Löw überrascht mit Götze-Aussagen +++