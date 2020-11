eSports, LoL: Luka "Perkz" Perkovic weg von G2 - teuerster Transfer aller Zeiten?

eSports Blitz News - 10.11.20 - Neymar mit Twitch-Bann, Perkz vor Abgang & Valorant First Strike

Mit 220 Millionen ist der Wechsel von Neymar der teuerste in der Geschichte des Profisports. Im eSports könnte nun ein eigener Rekord aufgestellt werden.

Seit Jahren gehört der Kroate zu den Besten, die die europäische Szene in League of Legends zu bieten hat. Nicht nur, dass Perkovic zusammen mit G2 Esports zahlreiche europäische Titel gewann - auch international machte der 22 Jahre Ausnahme-Könner immer wieder von sich reden.

ESports: Fünf Millionen für Spieler-Wechsel

Doch nach mehr als fünf Jahren bei G2 Esports könnte der Profi-Spieler nun ein neues Kapitel aufschlagen - und in ein anderes Team wechseln.

Allerdings: Medienberichten zufolge sollen sechs Teams dazu bereit sein, eine Rekordsumme von bis zu fünf Millionen US-Dollar auf den Tisch zu legen. Mehr noch: In League of Legends und im eSports überhaupt ist bisher noch nie ein derartiger Mega-Betrag für einen Spieler ausgegeben worden.

Europa und die USA als neues Ziel von Perkz?

Ein Wechsel des Mid Laners/Bot Laners (Spielerposition) hätte eine ähnliche Signalwirkung wie die Wechsel von Cristiano Ronaldo oder eben Neymar: Beide Profis zählen zu den besten Fußballern dieser Welt - über einen ähnlichen Status verfügt Perkz in der kompetitiven Szene in League of Legends.