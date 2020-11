Anzeige

Simon Schempp fiebert Biathlon-Auftakt entgegen: "Fühle mich gut" Schempp fiebert Saisonstart entgegen

Simon Schempp freut sich auf die neue Biathlon-Saison © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

SID

Der viermalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp geht voller Optimismus in die kommende Saison. Ende November steht der Auftakt in Finnland an.

Der viermalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp geht voller Optimismus in die kommende Saison. "Ich fühle mich gut wie schon lange nicht", sagte der 31-Jährige den Stuttgarter Nachrichten: "Zum ersten Mal bin ich so fit und unbeschwert wie vor Olympia." Nach der Silbermedaille 2018 in Pyeongchang lief der Uhinger in den letzten beiden Wintern hinterher, in der Vorsaison schaffte er es nicht einmal in den deutschen WM-Kader.

Dies hing vor allem auch mit rätselhaften Rückenproblemen zusammen, die nach unzähligen Behandlungen nun überwunden scheinen. "Es waren keine Riesenschritte, sondern viele kleine und stetige", sagte Schempp über seinen Genesungsprozess. Nun quäle er sich "wieder gern" und sei sehr "motiviert".

Anzeige