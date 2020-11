Alexander Zverev: Warum Daria Gavrilova ihm nicht glaubt

"Gut, dass Olga sich geöffnet hat. Es wäre ziemlich beängstigend gewesen. Ich hoffe nur, dass sie mit all der Negativität und dem, was als Nächstes kommt, fertig wird", hatte die 26-Jährige auf Twitter geschrieben, nachdem die Anschuldigungen publik geworden waren. Unter den Post setzte sie mehrere Hashtags, darunter "#IchglaubeOlga" und "#StopptGewaltgegen Frauen".

Gavrilova stärkt Sharypova den Rücken

Im Gespräch mit ihrer Tenniskollegin Julia Elbaba im Podcast Jules on the Hustle erklärte Gavrilova: "Ich hatte nur ein bisschen Angst um sie, dass alle sie angreifen würden, weil sie die Geschichte öffentlich erzählt hat. Ich habe all diese Hashtags verwendet - 'Ich glaube ihr' - weil ich finde, dass man einer Frau glauben muss", so die Australierin.