NFL: Sieg für Johnson und die Patriots

Köln (SID) - Dank eines Field Goals von Kicker Nick Folk drei Sekunden vor dem Ablauf der Uhr haben die New England Patriots mit ihrem deutschen Fullback Jacob Johnson die NFL-Partie bei den New York Jets mit 30:27 gewonnen. Die Patriots feierten nach vier Niederlagen in Folge den dritten Sieg im achten Saisonspiel, die Jets bleiben auch nach neun Spielen sieglos.