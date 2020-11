Nationalspieler Gosens plant Zukunft als Psychologe

Köln (SID) - Nationalspieler Robin Gosens plant schon jetzt seine Zukunft außerhalb des Fußballs - als Psychologe. "Für mich steht fest, dass ich mit dem Fußball erst mal nichts mehr an der Mütze haben will, wenn das hier vorbei ist", sagte der 26-Jährige im Interview mit Sport1. Stattdessen wolle er sein Bachelorstudium abschließen "und meinen Master in Sportpsychologie drauflegen".