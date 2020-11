"Ente" Lippens wird 75 - "Ich danke Sie"

Seine Sprüche waren legendär, sein Laufstil erinnerte an den Watschelgang einer Ente und heute am 10. November feiert er seinen 75. Geburtstag.

Essen (SID) - Seine Sprüche waren legendär, sein Laufstil erinnerte an den Watschelgang einer Ente: Stürmer Willi "Ente" Lippens gehörte mit seinen vielen Finten auf dem Fußballplatz und mit seinem Charisma viele Jahre zu den schillerndsten Persönlichkeiten in der Fußball-Bundesliga. Am Dienstag feiert der frühere Profi von RW Essen und Borussia Dortmund seinen 75. Geburtstag.