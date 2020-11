"Fahrlässig": HSV trauert verpasstem Sieg in Kiel nach

Kiel (SID) - Nach dem Last-Minute-Gegentreffer bei Holstein Kiel hat der Hamburger SV dem verpassten Sieg bei seinem Angstgegner nachgetrauert. "Letztendlich hat das zweite Tor gefehlt. Man darf die Konter dann auch nicht so fahrlässig zu Ende spielen. Da kann man unzufrieden sein, wenn man in der Nachspielzeit noch das Tor kassiert", sagte Trainer Daniel Thioune nach dem 1:1 (1:0) bei den Störchen. Und Jan Gyamerah meinte: "Am Ende tut es natürlich weh, so spät den Ausgleich kassiert zu haben."