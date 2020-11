Der Sport-Höhepunkt am Dienstag, 10. November

Köln (SID) - Nach seiner Quarantäne holt Titelverteidiger Alba Berlin im Pokalwettbewerb der Basketball-Bundesliga das erste von drei abgesagten Vorrundenspielen nach. Um 19.00 Uhr tritt der deutsche Meister in der Gruppe A bei den Telekom Baskets Bonn an. Eine Niederlage würde im Kampf um die Teilnahme am Final Four schon das Aus bedeuten. Tabellenführer Bonn hat seine ersten beiden Spiele gewonnen und wäre mit einem weiteren Erfolg durch.