NFL: New England Patriots besiegen New York Jets und beenden Niederlagenserie

Die New England Patriots beendet ihre Negativserie. Bei den New York Jets gewinnt das Team um Cam Newton in letzter Sekunde mit einem Field Goal.

Die New England Patriots haben ihre Negativserie beendet.

Nach vier Niederlagen in Folge hat sich der sechsmalige Super-Bowl-Sieger mit 30:27 bei den New York Jets durchgesetzt. Die Pats mussten dabei aber bis zur letzten Sekunde zittern: Erst 1:57 Minuten vor dem Ende gelang New England nach zwischenzeitlichem Zehn-Punkte-Rückstand der Ausgleich. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Anschließend erwachte die Defense und mit 47 Sekunden auf der Uhr erkämpften sich die Patriots den Ball zurück. Genug Zeit, um das Spiel letztlich mit einem Field Goal aus 51 Yards Entfernung in Person von Nick Folk zu entscheiden.

Nach zuletzt schwachen Vorstellungen hat sich Pats-Quarterback Cam Newton stark verbessert präsentiert. Der 31-Jährige brachte 27 von 35 Pässen für 274 Yards an den Mann und erzielte zwei der drei Touchdowns seines Teams.

"Das war der Startschuss, um dort hinzukommen, wo wir hinwollen", sagte Newton nach dem Spiel und fügte hinzu: "Es war nicht schön, aber es war ein Sieg. Die harte Arbeit in den letzten Wochen hat sich ausgezahlt. Das ist ein gutes Gefühl, was wir lange nicht hatten. Das ist einfach gut."

Bei Joe Flacco waren 18 von 25 Pässen für 262 Yards erfolgreich. Der Quarterback der Jets sorgte für drei Touchdowns, leistete sich aber auch eine Interception.