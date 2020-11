Geplantes Rennen in Saudi-Arabien: Formel 1 reagiert ausweichend

Imola (SID) - Die Protagonisten der Formel 1 haben bezüglich eines geplanten Grand Prix in Saudi-Arabien eine deutliche Positionierung vermieden. "Ich kenne mich nicht genug mit der aktuellen Menschenrechtslage in Saudi-Arabien aus. Aber der Sport hat die Kraft, Dinge zu verändern", sagte Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton.

Sport sei "immer positiv" und trage "eine positive Botschaft" in die Welt, erklärte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ebenfalls am Rande des Großen Preises der Emilia-Romagna in Imola (Sonntag, 13.10 Uhr/RTL und Sky).

Der Rennkalender für 2021 ist zwar noch nicht offiziell präsentiert, doch nach dem Treffen der Verantwortlichen am Montag in Portimao/Portugal drangen die Eckdaten an die Öffentlichkeit. Geplant ist eine Rekordsaison mit 23 Rennen: die 22 Läufe, die vor Ausbruch des Coronavirus für 2020 geplant waren - Deutschland ist nicht dabei - sowie ein neuer Grand Prix im kommenden Oktober in Dschidda.