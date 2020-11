Binotto probte Vettels Abservierungs-Telefonat "dreimal"

Imola (SID) - Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat das Abservierungs-Telefonat mit Sebastian Vettel im Vorfeld reichlich Kopfzerbrechen bereitet. "Bevor ich ihn anrief, wiederholte ich dreimal im Geiste, was ich ihm sagen sollte und wie", sagte Binotto am Freitag bei Sky Italia.

Die im Mai kommunizierte Entscheidung, den Vertrag mit dem viermaligen Formel-1-Weltmeister am Jahresende auslaufen zu lassen, sei ihm "nicht gefallen, denn wir lieben ihn für das, was er war, für die Art, wie er sich verhalten hat, und für das, was er dem Team gegeben hat", beteuerte der Italiener.