Bottas holt Pole Position in Imola - Vettel nur auf Startplatz 14

Imola (SID) - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas geht von Startplatz eins in den Großen Preis der Emilia-Romagna. Der Finne holte sich im Qualifying in Imola die 15. Pole Position seiner Karriere, für Mercedes war es die 13. im 13. Saisonrennen. Zweiter wurde Bottas' Teamkollege Lewis Hamilton (England) vor Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull.

Bei Mercedes dürften nach dem Grand Prix am Sonntag (13.10 Uhr/RTL und Sky) unabhängig von einem recht wahrscheinlichen Sieg die Korken knallen: Wenn die in diesem Jahr schwarz lackierten Silberpfeile in Imola mindestens elf Punkte erringen, ist ihnen die siebte Konstrukteurs-WM in Folge bei vier ausstehenden Rennen nicht mehr zu nehmen.