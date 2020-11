Steiner über mögliche Schumacher-Verpflichtung: "Wäre eine Ehre für uns"

Haas-Teamchef Günther Steiner würde die deutsche Motorsport-Hoffnung Mick Schumacher liebend gern in einem seiner Rennwagen sehen.

Köln (SID) - Haas-Teamchef Günther Steiner würde die deutsche Motorsport-Hoffnung Mick Schumacher liebend gern in einem seiner Rennwagen sehen. "Es wäre eine Ehre für uns", sagte Steiner im RTL-Interview. Ein Schumacher in der Formel 1, das wäre "für Deutschland und für die Formel 1 gut".

Eines der beiden Cockpits wird wohl an einen Fahrer der Ferrari-Nachwuchsakademie gehen, neben Formel-2-Spitzenreiter Schumacher rechnen sich auch der Brite Callum Ilott und Robert Schwarzman aus Russland Chancen aus. Wer in der Formel 2 "die Meisterschaft gewinnt, hat es auch verdient, in die Formel 1 aufzusteigen", meinte Steiner.