Würzburg trennt sich nach fünf Spielen von Trainer Antwerpen - Trares Nachfolger

Würzburg (SID) - Die Würzburger Kickers haben sich nach ihrem missglückten Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga von Trainer Marco Antwerpen getrennt. Wie der Zweitliga-Aufsteiger am Montag mitteilte, wird Bernhard Trares (55) die Nachfolge des 49-Jährigen übernehmen. Antwerpen war erst Ende September als Nachfolger des gefeuerten Aufstiegstrainers Michael Schiele installiert worden und holte in fünf Spielen nur einen Punkt.