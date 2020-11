NBA Saison 2021: Saisonstart, Draft, Trade-Phase, Termine und Torotono-Raptors-Umzug

Erst wenige Wochen ist es her, dass LeBron James seine Los Angeles Lakers zum ersten Titel seit zehn Jahren führte, da steht die nächste Spielzeit schon wieder in den Startlöchern. Die Liga und die Spielergewerkschaft NBPA haben sich auf den 22. Dezember als Saisonauftakt geeinigt .

Damit liegen zwischen dem Ende der vergangenen Saison und der neuen Spielzeit lediglich 71 Tage - noch nie zuvor war die Offseason in einer der großen amerikanischen Sportligen (NBA, MLB, NHL, NFL) so kurz.

Wie läuft die Offseason ab?

Coronabedingt sprach die NBA am 6. Februar ein Trade-Verbot aus, das erst kurz vor dem Draft aufgehoben werden soll. Laut ESPN haben sich die Liga und Spielergewerkschaft dafür auf den 18. November geeinigt. Danach geht es dann aber Schlag auf Schlag: Bereits zwei Tage später am 20. November soll die Free Agency beginnen.

Welche Hygienemaßnahmen ergreift die NBA?

Neben den täglichen Tests sollen sich Spieler, Staff und Funktionäre privat so weit wie möglich einschränken, um die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren. Die Krux an diesem Vorgehen ist jedoch die Selbstdisziplin aller Beteiligten. Im Gegensatz zur Bubble, wo die Akteure unter ständiger Kontrolle waren, steht nun das Vertrauen darauf im Vordergrund, dass sich alle verantwortungsbewusst verhalten.

Werden Fans in den Hallen sein?

Wie läuft die Saison genau ab?

Was wird aus dem Play-In-Tournament?

Bereits 2018 hatte Silver die Idee eines Qualifikationsturniers für die Playoffs eingebracht. Dabei sollten die Plätze sieben, acht, neun und zehn in jeder Conference um zwei Tickets spielen. Dieses Konzept sollte in der kommenden Saison starten.

Wegen Corona hatte die NBA diese Form des Play-in-Tournaments bereits in der vergangenen Saison in einer Light-Version durchgeführt. Genaue Pläne dazu gibt es noch nicht.

Gibt es ein All-Star-Wochenende?

Ein All-Star-Wochenende in gewohnter Manier wird während der Pandemie nicht möglich sein. Allerdings will die Liga das Spektakel nicht komplett ausfallen lassen und hofft, wenigstens das Spiel selbst und den Slam-Dunk-Wettbewerb ausführen zu können. Sogar das Rising-Star-Game steht aktuell noch auf dem Programm.

Welche Auswirkungen hat Corona auf den Salary Cap?

Damit wird verhindert, dass die meisten Teams in die Luxussteuer gedrängt werden. Leidtragende wären dann die Free Agents der aktuellen Offseason gewesen, weil die Besitzer bei teuren Neuverpflichtungen den Geldbeutel nicht so weit hätten aufmachen können.

Was wird aus Toronto?

Spannende Frage also: Kann der NBA-Champion von 2019 schlimmstenfalls deshalb gar nicht teilnehmen am Spielbetrieb in den Staaten? So weit dürfte es kaum kommen.