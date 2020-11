Handball, DHB-Team: Positiver Coronafall nach EM-Quali gegen Estland

Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) einen Tag nach dem EM-Qualifikationsspiel in Estland (35:23) mit. Der positive Befund resultiert aus einer am Sonntagabend in Tallinn im Anschluss an das Spiel durchgeführten PCR-Testung.

"Der positiv getestete Spieler weist derzeit keinerlei Symptome auf und ist wie alle anderen Teilnehmer des Lehrgangs in mehreren Testungen negativ gewesen. Der Spieler hat sich bereits am heutigen Montag einem Nachtest unterzogen und in eine Isolation begeben", heißt es in der DHB-Mitteilung. Das Ergebnis wird am Dienstag erwartet.