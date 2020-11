Formel 1: Ferrari-Chef Mattia Binotto verzichtet wohl auf Türkei-GP

Um die Weichen für eine erfolgreichere Saison 2021 zu stellen, will er sich mehr auf die Entwicklung des neuen Autos konzentrieren. "Man muss immer ein Gleichgewicht zwischen seinen Aufgaben auf der Rennstrecke und in der Fabrik finden. Dennoch ist die Fabrik wichtig, wo wir das Auto entwickeln und vorbereiten", erklärte er den Spagat, den er als Team-Chef vollführen müsse und fügte hinzu: "Denn am Ende, wenn man für ein ganzes Team verantwortlich ist, ist sicherlich das Rennereignis wichtig, aber das Management des gesamten Teams ist noch wichtiger."

Die Ergebnisse der aktuellen Saison geben dem 51-Jährigen bei der Neuausrichtung recht. Nach drei Vize-Titeln in der Konstrukteurs-WM in Folge droht den Italienern in diesem Jahr die schlechteste Platzierung in der Hybrid-Ära. (SERVICE: Die Konstrukteurs-WM) Vor allem die Entwicklung des Triebwerks, das im Vergleich zum Vorjahr erheblich leistungsschwächer wirkt, hält die Ingenieure ordentlich auf Trab.