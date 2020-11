FC Barcelona: Ansu Fati fällt nach OP voraussichtlich vier Monate aus

Bittere Nachrichten für den FC Barcelona. Die Katalanen müssen mehrere Monate ohne Ansu Fati auskommen. Der 18-Jährige hatte sich am Wochenende verletzt.

Der 18 Jahre alte Stürmer wurde am Montag erfolgreich operiert, nachdem er sich beim 5:2 gegen Betis Sevilla am vergangenen Samstag einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen hatte. Dies teilten die Katalanen am Montagabend mit.