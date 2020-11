Biathlon auf Schalke fällt aus - Ruhpolding springt als Ersatzort ein

Biathlon auf Schalke fällt in diesem Jahr aus © Imago

Die fest zum Biathlon-Winter zählende World Team Challenge kann in diesem Jahr nicht auf Schalke stattfinden, doch die Organisatoren finden einen Ersatzort.

Die mittlerweile fest zum Biathlon-Winter zählende World Team Challenge kann in diesem Jahr doch noch stattfinden.

Statt im Schalker Fußball-Stadion wird das Event am 28. Dezember in Ruhpolding ausgetragen. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag bekannt.