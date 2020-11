Rummenigge macht bei "geheimen Gipfel" einen blöden Fehler - Kolumne

Karl-Heinz Rummenigge hat eingeladen, zu einem "geheimen" Gipfeltreffen der Profiklubs, Mittwoch in Frankfurt . Der Vorstands-Vorsitzende des amtierenden Champions-League-Siegers möchte relevante Zukunfts-Fragen diskutieren und Weichen stellen.

Ein starker europäischer Superklub als Fixstern, so sehen es die Bayern-Macher, würde der Bundesliga weiter gut zu Gesicht stehen - und die Strahlkraft des Top-Vereins allen helfen. Genau, auch darüber möchte Rummenigge reden und möglichst viele Vereine auf (s)eine Linie in Sachen Verteilung der vielen nationalen und internationalen TV-Millionen bringen.

Die Idee des Treffens, um gerade in unruhigen Zeiten mal Meinungsbilder abzufragen und mögliche Szenarien durchzuspielen, ist hervorragend. Rummenigges Impuls genau richtig. Und doch macht er einen ziemlich blöden Fehler.

Rummenigge hat nämlich vier Vereine, so ist es aus der Bundesliga zu hören, nicht zu seinem Zukunft-Meeting eingeladen! Die Verantwortlichen von Mainz, Augsburg, Stuttgart und Bielefeld erfuhren von Kollegen, dass es die genannte Besprechung gibt.

Gar nicht klug von Rummenigge, der wissen muss, dass bei so vielen Beteiligten der Flurfunk-Gesellschaft Bundesliga so ein Thema nicht nur schnell die Runde macht - sondern auch öffentlich wird. Als erstes berichtete am Sonntag der Kicker von Rummenigges Einladungen.